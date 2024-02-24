«Спасибо премьер-министру и всем канадцам! Вы вместе с Украиной с первых дней полномасштабной войны. Это очень ценно для нас. Спасибо Италии за поддержку Украины, в частности в обороноспособности и в восстановлении нашего государства. И за продолжение предоставления военной помощи Украине до конца 2024 года», — поблагодарил партнеров президент Зеленский после подписания.

Соглашение между Украиной и Канадой о безопасности состоит из восьми разделов, которые определяют его цели, процесс консультаций в случае нападения на одну из сторон, а также конкретные сферы и направления сотрудничества.

Как было заявлено ранее, двустороннее соглашение предусматривает, что в 2024 году Канада окажет Украине макроэкономическую и военную поддержку на сумму 2,2 млрд долларов.

Впервые в подобных соглашениях установлено создание «Канадско-украинского стратегического партнерства по безопасности», которое определяет области для укрепления сотрудничества в различных сферах, особенно в оборонной.

Соглашение с Италией также состоит из восьми аналогичных разделов и поделено на 20 статей.

Документ о безопасности включает конкретный перечень видов вооружений, включая средства дальнобойного поражения, которые Италия предоставит Украине, а также углубление сотрудничества в нескольких сферах и обязательства Италии по восстановлению Украины.

Помимо Италии, на сегодняшний день Украина заключила подобные соглашения о безопасности с Британией, Германией, Францией и Данией.