ТУРЦИЯ
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Азия восторгается турецким истребителем
Турецкий истребитель пятого поколения KAAN привлек внимание мировой прессы. Новости о нем стали объектом особого интереса в Азии, где пользователи социальных сетей осыпали его комплиментами
Азия восторгается турецким истребителем
Турецкий истребитель KAAN / Others
24 февраля 2024 г.

Большой интерес вызвала новость о KAAN на японском новостном канале ANN. Пользователи японских соцсетей оставили множество комментариев, таких как: «Стремление к суверенности сделало Турцию сильнее, чем страны типа Великобритании», «не недооценивайте Турцию, она на пути к возрождению», «технологический потенциал Турции впечатляет».

Китайские телеканалы также освещали первый полет KAAN. Шанхайское телевидение процитировало слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана:

«Турция преодолела критический порог в производстве истребителей пятого поколения. Разработанный и Turkish Aerospace Industries (TAI) истребитель Kaan, оснащенный двумя турбовентиляторными двигателями, обладающий возможностями воздушного и наземного боя, сможет заменить истребители F-16».

Напомним, 21 февраля состоялся успешный полет турецкого истребителя пятого поколения KAAN, который является частью масштабного технологического проекта в Турции. По задумке турецких властей, KAAN должен стать национальной альтернативой истребителям F-16.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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