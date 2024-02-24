Большой интерес вызвала новость о KAAN на японском новостном канале ANN. Пользователи японских соцсетей оставили множество комментариев, таких как: «Стремление к суверенности сделало Турцию сильнее, чем страны типа Великобритании», «не недооценивайте Турцию, она на пути к возрождению», «технологический потенциал Турции впечатляет».

Китайские телеканалы также освещали первый полет KAAN. Шанхайское телевидение процитировало слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана:

«Турция преодолела критический порог в производстве истребителей пятого поколения. Разработанный и Turkish Aerospace Industries (TAI) истребитель Kaan, оснащенный двумя турбовентиляторными двигателями, обладающий возможностями воздушного и наземного боя, сможет заменить истребители F-16».

Напомним, 21 февраля состоялся успешный полет турецкого истребителя пятого поколения KAAN, который является частью масштабного технологического проекта в Турции. По задумке турецких властей, KAAN должен стать национальной альтернативой истребителям F-16.