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Трамп громит. Хейли не сдается
В ходе праймериз Республиканской партии в Южной Каролине Дональд Трамп одерживает убедительную победу над Никки Хейли. Он укрепляет свои позиции перед «супервторником», в то время как Хейли продолжает борьбу, несмотря на поражение в домашнем штате
Трамп громит. Хейли не сдается
Фото: Reuters / Others
25 февраля 2024 г.

Бывший президент США Дональд Трамп продемонстрировал значительный успех, набрав большинство голосов на республиканских праймериз в Южной Каролине, прошедших 24 февраля. По данным CNN, Трамп получил 59,8% голосов после подсчета 98,8% бюллетеней, в то время как его основной соперник Никки Хейли, бывший губернатор штата, набрала 39,5%. Результаты голосования являются значительным ударом по шансам Хейли, несмотря на ее решение продолжать участие в гонке.

В своей победной речи Трамп заявил о «беспрецедентной сплоченности» Республиканской партии, подчеркнув значимость своей победы.

Хейли, комментируя свои результаты, отметила значимость поддержки, которую она получила: «Сорок процентов — это не какая-то крошечная группа. На наших республиканских праймериз огромное количество избирателей говорят, что хотят альтернативу». Она также поздравила Трампа с победой и выразила свою любовь к жителям штата, подчеркнув свою приверженность продолжению борьбы за номинацию.

Примечательно, что в выборах могли участвовать не только сторонники Республиканской партии, но и демократы, не принявшие участие в своих праймериз, а также независимые избиратели. Это демонстрирует открытый характер праймериз в штате и возможность широкого круга избирателей влиять на результаты.

Предварительные итоги голосования указывают на то, что Трамп получит подавляющее большинство голосов делегатов от Южной Каролины на предстоящем съезде партии в Милуоки и тем самым укрепит свои позиции перед «супервторником». "Супервторник", который состоится 5 марта, охватит праймериз и кокусы в 15 штатах и одной островной территории, играя ключевую роль в определении кандидата от партии.

Традиционно победа в праймериз в Южной Каролине считается важным индикатором успеха на национальном уровне в предвыборной гонке Республиканской партии, поскольку большинство победителей в этом штате в итоге получали номинацию своей партии. Этот раунд праймериз подкрепил статус Трампа как фаворита среди республиканцев и подтвердил претензии Хейли как серьезного, но пока не доминирующего соперника.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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