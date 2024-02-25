Бывший президент США Дональд Трамп продемонстрировал значительный успех, набрав большинство голосов на республиканских праймериз в Южной Каролине, прошедших 24 февраля. По данным CNN, Трамп получил 59,8% голосов после подсчета 98,8% бюллетеней, в то время как его основной соперник Никки Хейли, бывший губернатор штата, набрала 39,5%. Результаты голосования являются значительным ударом по шансам Хейли, несмотря на ее решение продолжать участие в гонке.

В своей победной речи Трамп заявил о «беспрецедентной сплоченности» Республиканской партии, подчеркнув значимость своей победы.

Хейли, комментируя свои результаты, отметила значимость поддержки, которую она получила: «Сорок процентов — это не какая-то крошечная группа. На наших республиканских праймериз огромное количество избирателей говорят, что хотят альтернативу». Она также поздравила Трампа с победой и выразила свою любовь к жителям штата, подчеркнув свою приверженность продолжению борьбы за номинацию.

Примечательно, что в выборах могли участвовать не только сторонники Республиканской партии, но и демократы, не принявшие участие в своих праймериз, а также независимые избиратели. Это демонстрирует открытый характер праймериз в штате и возможность широкого круга избирателей влиять на результаты.

Предварительные итоги голосования указывают на то, что Трамп получит подавляющее большинство голосов делегатов от Южной Каролины на предстоящем съезде партии в Милуоки и тем самым укрепит свои позиции перед «супервторником». "Супервторник", который состоится 5 марта, охватит праймериз и кокусы в 15 штатах и одной островной территории, играя ключевую роль в определении кандидата от партии.

Традиционно победа в праймериз в Южной Каролине считается важным индикатором успеха на национальном уровне в предвыборной гонке Республиканской партии, поскольку большинство победителей в этом штате в итоге получали номинацию своей партии. Этот раунд праймериз подкрепил статус Трампа как фаворита среди республиканцев и подтвердил претензии Хейли как серьезного, но пока не доминирующего соперника.