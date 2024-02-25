На пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что потери украинской армии в ходе полномасштабного конфликта составили 31 тыс. человек.

«Тридцать одна тысяча украинских военных погибли в этой войне. Не 300 тыс., не 150 тыс., как там врет Путин со своим лживым кругом. Но каждая эта потеря – это большие потери для нас. Россиян погибло 180 тыс.», — сообщил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что детали о раненых и без вести пропавших украинских военных не будут разглашены, чтобы не дать преимущество противнику. Зеленский также выразил соболезнования по поводу убийства украинцев на аннексированных территориях и подчеркнул, что стратегия Вооруженных сил Украины останется конфиденциальной для скорейшего достижения победы.

Зеленский также заявил, что Москве были известны планы контрнаступления Украины еще до их начала. «Скажу вам откровенно − наши контрнаступательные действия осенью прошлого года были на столе у Кремля до того, как начались контрнаступательные действия. Точка».

В контексте военной поддержки Зеленский выразил благодарность канцлеру Германии Олафу Шольцу за его роль в европейском лидерстве и поддержку Украины, в том числе в вопросе поставок ракет Taurus. «Он проявил лидерство в Европе, у него мощный договор с нами и серьезная поддержка», — отметил Зеленский, выразив надежду на положительное решение Германии, которое последует за примером США.

«Если Соединенные Штаты делали шаг вперед – то мы могли потом также говорить и приводить это в пример другим», – сказал глава Украины.

Президент также упомянул о важности многомиллиардного пакета помощи от США, о срочности которого уже проинформирован американский Конгресс. «Надежда на Конгресс есть. Я уверен, что будет позитив», — заявил Зеленский, подчеркивая критическую необходимость поддержки в ближайший месяц.