Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху допустил возможность отсрочки запланированной военной операции в секторе Газа в случае достижения соглашения с ХАМАС по обмену заложниками.

«Если у нас будет сделка, то операция может быть каким-то образом отложена, но она в любом случае произойдет. Если сделки не будет, то мы осуществим операцию все равно», — заявил он в интервью американскому телеканалу CBS.

Нетаньяху выразил уверенность в скором достижении «полной победы» после начала операции.

Премьер подтвердил, что переговоры с ХАМАС продолжаются, но исход их пока неясен из-за требований палестинского движения.

«Я не могу с уверенностью сказать, будет ли [сделка]. Но если ХАМАС откажется от своих бредовых требований и спустится с небес на землю, мы добьемся прогресса, к которому стремимся», — отметил он. Нетаньяху также критически высказался о советах и предупреждениях американской администрации относительно проведения наземной операции в Газе.

«Многое из того, что нам говорили [США] - то есть наши лучшие друзья, — оказалось неправдой. Они говорили, что мы не можем вступить в наземную войну без огромных осложнений. Они говорили, что нельзя вести бои, нельзя войти в город Газа, нельзя войти в туннели, поскольку это обернется кровавой баней. Все это оказалось неправдой», — так израильский премьер отреагировал на вопрос телеведущей Маргарет Бреннан о том, намерен ли Израиль корректировать свою военную стратегию под давлением Вашингтона.

Комментируя возобновление контактов между Израилем, ХАМАС и международными посредниками в Дохе, Нетаньяху подчеркнул продолжение работы над достижением соглашения о перемирии, не вдаваясь при этом в детали обсуждаемого плана.

Рафах остается единственным значительным населенным пунктом в секторе Газа, не окулированным Израилем. В городе нашли убежище палестинцы, бежавшие от вторжения израильской армии. Согласно отчетам ООН, в Рафахе насчитывается свыше 1,3 млн жителей, большая часть которых была вынуждена покинуть свои дома в других районах Газы.

ЕС и США неоднократно призывали Израиль отказаться от планов по вторжению в Рафах. В то же время представители ХАМАС заявляли, что любая операция в данном городе может полностью разрушить прогресс в мирных переговорах.