Турция не может оставаться равнодушной к стиранию палестинской идентичности под израильской оккупацией. Об этом заявил в понедельник Международному суду заместитель министра иностранных дел Турции Ахмет Йылдыз.

«Основанная на правилах международная система находится на грани краха из-за продолжающихся израильских атак на Газу», — сказал Йылдыз, подчеркнув, что мира в регионе не будет, если не устранить коренные причины палестинского конфликта, который начался, как он подчеркнул, задолго до 7 октября.

«Отсутствие политической воли со стороны международного сообщества обострило несправедливость, которую ощущают палестинцы», — сказал Йылдыз .

«Турция считает, что все односторонние действия Израиля, направленные на оккупацию, являются нарушением международного права и должны быть безоговорочно отменены. Действия Израиля превратились в коллективную казнь», — добавил он, указав на число погибших в результате бомбардировок Газы и незаконный террор поселенцев против коренных палестинцев на Западном берегу.

«Израиль должен быть привлечен к ответственности за меры по изменению статуса Иерусалима, а также за нарушения прав человека на оккупированных территориях. Турция настоятельно призывает Международный суд объявить политику и действия Израиля на оккупированных палестинских территориях незаконными в соответствии с международным правом» — заявил Йылдыз.

«Это становится еще более важным по мере приближения священного месяца Рамадан, в то время как израильские атаки на Газу и Западный берег продолжаются», — сказал Йылдыз , указав на «тревожные» планы Израиля по ограничению молитв в Иерусалиме во время Рамадана, а также на агрессивную риторику израильских официальных лиц.

С 19 февраля МС заслушивает аргументы 52 стран о правовых последствиях израильской оккупации Западного берега, Восточного Иерусалима и сектора Газа. Публичные слушания являются результатом резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 2022 года. Она обязывает МС вынести консультативное заключение о правовых последствиях политики и практики Израиля с 1967 года по настоящее время.

Это дело является отдельным от инициированного ЮАР, которая обвиняет Израиль в совершении геноцида по отношению к палестинцам в секторе Газа.