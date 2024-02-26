Москва продолжает контакты с Ереваном для выяснения заявлений премьер-министра Никола Пашиняна о «заморозке» участия Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Россия пока не понимает позиции Армении: «Если исходить из текста соответствующих документов, такого режима де-юре просто не существует», — указал Песков. «У нас достаточно частые контакты с нашими армянскими партнерами. Конечно же, мы будем это прояснять, — добавил он. — Будем общаться, будем выяснять».

Пашинян ранее заявил, что Договор о коллективной безопасности не выполнялся в отношении Еревана, особенно в 2021–2022 годах, что привело к приостановлению участия Армении в договоре. Он также отметил, что вопрос о закрытии российской военной базы на территории Армении не стоит на повестке дня.

Ранее в ОДКБ и российском МИД подтвердили, что официальных заявлений от Армении о приостановке членства в организации не поступало, несмотря на отсутствие Пашиняна на недавних встречах в рамках ОДКБ.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя решение Пашиняна о «заморозке» членства Армении в ОДКБ, заявил, что от этого решения организация «не рухнет».