Правительство Великобритании обвиняется в сокрытии информации после отказа опубликовать обзор визовой программы Tier 1, известной как «Программа золотой визы». Она предоставляла вид на жительство состоятельным иностранцам, включая как минимум десять попавших под санкции российских олигархов.

В январе прошлого года правительство опубликовало краткие результаты расследования в отношении «золотых виз», но отказалось публиковать полный обзор.

Британская программа «Золотой визы», предоставляющая состоятельным иностранцам возможность получить вид на жительство в обмен на финансовые инвестиции, была закрыта в феврале 2022 года после вторжения России в Украину на фоне опасений, что этой системой злоупотребляют.

Активист Билл Браудер заявил газете Guardian, что блокирование этой важной информации со стороны правительства является крайне неуместным и скандальным.

«Это больше не политический вопрос, а вопрос национальной безопасности. Эти визы должны быть отозваны немедленно» — заявил он.

Представительница либерал-демократов по иностранным делам Лейла Моран призвала министра внутренних дел Джеймса Клеверли немедленно опубликовать детали исследования. По ее словам, Великобритания знает, что приближенные Путина использовали и злоупотребляли этой программой и требует правительство дать полную картину происходившего.

«В двухлетнюю годовщину вторжения РФ в Украину <…> я снова прошу правительство опубликовать результаты обзора, касающиеся экономических преступлений, в полном объеме», — заявила Моран.

В январе 2023 года министр внутренних дел Суэлла Браверман подтвердила, что десять олигархов, входящих в санкционный список Великобритании в связи со вторжением России в Украину, воспользовались программой «Золотая виза». Тогда она подчеркнула, что Великобритания намерена отказаться от предложения визовых программ, основанных на богатстве заявителя.

Программа «Резидентство через инвестиции» была введена в 1994 году. В 2008 году программа была переименована в «Инвестиционную визу Tier 1».

Браверман также сообщила, что из 6312 человек, которые воспользовались этой визовой программой в период с 2008 по 2015 год, «очень небольшая группа» потенциально находится в группе высокого риска, поскольку «эти люди могли получить свое состояние в результате коррупции или другой незаконной финансовой деятельности и/или занимаются серьезной и организованной преступностью».

В докладе организации openDemocracy, опубликованном в 2022 году, говорится, что эта программа позволила более чем 200 состоятельным гражданам России получить вид на жительство в Великобритании в период с 2015 по 2022 год.