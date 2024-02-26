Президент Украины Владимир Зеленский выразил озабоченность по поводу позиции Дональда Трампа, вероятного кандидата на предстоящих президентских выборах в США, относительно войны в Украине и поддержки Киева со стороны Вашингтона. В интервью американскому телеканалу CNN Зеленский резко раскритиковал Трампа за его нежелание продолжать оказывать помощь Украине в ее борьбе против России.

Зеленский подчеркнул, что Трамп, по его мнению, не понимает истинных целей российского президента Владимира Путина в войне против Украины.

«Я не понимаю, как Дональд Трамп может быть на стороне Путина. Это невероятно», — заявил Зеленский, добавив, что бывший президент США «не знает» Путина так же, как знает его Зеленский. Украинский лидер выразил убеждение, что Трамп недооценивает решимость Путина продолжать войну против Украины: «Я знаю, что он встречался с ним <…>, но он никогда не воевал с Путиным. Американская армия никогда не воевала с армией России. Никогда. <…> Я лучше понимаю. Я не думаю, что он понимает, что Путин никогда не остановится», — заявил глава Украины.

Зеленский также указал на возможные последствия поддержки России со стороны Трампа, если тот окажется избранным, подчеркнув, что такой шаг будет противоречить интересам американского народа.

Ранее Трамп заявлял о своем нежелании оказывать безвозмездную помощь зарубежным странам, включая Украину и Израиль, предлагая вместо этого предоставлять финансирование в виде займов.

В попытке заручиться поддержкой Трампа в войне в Украине Зеленский в ноябре предложил экс-президенту посетить страну. Однако Трамп отказался, сославшись на «конфликт интересов» с действующей администрацией Джо Байдена.

Несмотря на это, Зеленский неоднократно приглашал Трампа посетить Украину снова, в том числе предложив встретиться на линии фронта, дабы бывший президент США мог лично оценить масштабы и последствия войны.