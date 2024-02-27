Президент США Джо Байден выразил в понедельник надежду, что перемирие в Газе начнется к следующей неделе. Это заявление совпало с переговорами в Катаре, целью которых было не только перемирие, но и освобождение пленных.

«Мы уже близко. Мы еще не закончили. Я надеюсь, что к следующему понедельнику мы добьемся прекращения огня», — сказал Байден журналистам.

Сообщается, что американские переговорщики упорно добивались заключения соглашения о паузе к началу Рамадана 10 марта, над чем высшие должностные лица США работали на прошлой неделе. По словам американских чиновников, оптимизм появился после встреч между представителями Катара и Израиля.

После встречи с катарским эмиром шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани глава ХАМАС Исмаил Хания, заявил, что его группа поддерживает усилия по прекращению войны, и обвинил Израиль в том, что он тянет время, пока жители Газы умирают в осаде.

Израиль продолжает публично заявлять, что не прекратит войну, пока не будет уничтожен ХАМАС, в то время как ХАМАС утверждает, что не освободит пленных без соглашения об окончании войны.

«Мы полностью готовы стереть ХАМАС с лица Земли», — заявил министр экономики и промышленности Израиля Нир Баркат в интервью агентству Reuters на конференции в Объединенных Арабских Эмиратах.

В понедельник высокопоставленный представитель ХАМАС Сами Абу Зухри заявил, что любое соглашение о прекращении огня потребует «прекращения агрессии, снятия оккупации, возвращения перемещенных лиц, предоставления помощи, оборудования для строительства жилья и восстановления».

На вопрос, будет ли Израиль совершать наступление на Рафах, даже если Вашингтон попросит его не делать этого, Нетаньяху ответил: «Разумеется, мы принимаем собственные решения».