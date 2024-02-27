Выступая после встречи с двумя десятками европейских лидеров и представителей для обсуждения войны в Украине, французский президент Эмманюэль Макрон обрисовал мрачную ситуацию вокруг России, позиция которой, по его словам, «ужесточается» как внутри страны, так и на поле боя.

«Мы убеждены, что поражение России необходимо для безопасности и стабильности в Европе», — сказал он. По его словам, Россия демонстрирует «более агрессивную позицию не только в Украине, но и в целом».

Хотя по вопросу о направлении западных сухопутных войск в Украину «консенсуса нет», Макрон подчеркнул, что «ничего нельзя исключать».

«Мы сделаем все возможное, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну», — сказал он.

Он отказался уточнить позицию Франции, но сказал, что этот вопрос упоминается среди «вариантов». Как сообщается, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые члены ЕС и НАТО рассматривают такой вариант.

«Многие люди, которые сегодня говорят «никогда, никогда», были теми же людьми, которые два года назад говорили «никогда не будет танков, никогда не будет самолетов, никогда не будет ракет большой дальности», когда Россия вторглась в Украину», — сказал Макрон.

Макрон сказал, что для снабжения Украины «ракетами и бомбами средней и большой дальности для нанесения ударов в глубине» будет создана новая коалиция.

Он добавил, что существует «широкий консенсус в отношении того, что нужно действовать больше и быстрее», и что также существует консенсус в отношении расширения совместного производства вооружений с Украиной и укрепления ее собственной военной промышленности.

Тем временем премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что существует «большая поддержка» инициативы по оказанию помощи Украине в закупке боеприпасов за пределами ЕС. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сказал, что его страна внесет свой вклад, а другие последуют ее примеру.

«Ничего нельзя исключать, чтобы достичь нашей цели. Россия не должна выиграть эту войну», — сказал Макрон.

На конференции присутствовали около 25 европейских глав государств и представителей правительств, в том числе канцлер Германии Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда.