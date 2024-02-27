Иран за последние три месяца снизил запасы высокообогащенного урана. Инспекторы МАГАТЭ сообщили, что уровень радиоактивного топлива в Иране снизился на 5% с ноября по февраль — по сравнению с увеличением на 5% в предыдущем квартале.

Агентство уточнило: Иран «‎смешал 31,8 кг урана, обогащенного до 60%»‎, с менее концентрированным материалом, чтобы достичь снижения. Это первое снижение запасов высокообогащенного урана в стране с 2021 года. Запасы урана, обогащенного до уровня чистоты 60%, сократились до 121,5 кг — со 128,3 кг в ноябре, заключили инспекторы МАГАТЭ.

Тем не менее, как отмечает агентство Bloomberg, это означает, что Тегеран располагает достаточными техническими знаниями и материалами для изготовления оружейного урана и потенциально ядерных боеприпасов в течение нескольких недель, если решит продолжать разработку оружия. Пока же тенденция на снижение запасов обогащенного урана может говорить о желании Тегерана снизить опасения относительно возможного широкомасштабного конфликта на Ближнем Востоке, подчеркивает издание.

«‎Публичные заявления, сделанные в Иране относительно его технических возможностей производства ядерного оружия, только увеличивают нашу обеспокоенность относительно достоверности и полноты заявлений Ирана о гарантиях»‎, — отмечается в докладе МАГАТЭ.

Иран настаивает на том, что не стремится к созданию ядерного оружия. В 2015 году страна заключила Соглашение о всеобъемлющем плане действий (СВПД) с США, Германией, Великобританией, Францией, РФ и Китаем. Оно ограничило атомные активности Ирана в обмен на смягчение санкций.

СВПД перестал действовать после того, как президент США Дональд Трамп в 2019 году вывел свою страну из соглашения и вновь ввел санкции против Тегерана. Попытки администрации Джо Байдена возродить сделку потерпели неудачу.

4 марта дипломаты и инспекторы МАГАТЭ соберутся в Вене, чтобы обсудить ядерную программу Ирана.