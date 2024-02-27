Россия во вторник объявила о запрете на экспорт бензина на шесть месяцев с 1 марта, чтобы компенсировать растущий спрос со стороны потребителей и фермеров и провести плановое техническое обслуживание нефтеперерабатывающих заводов.

Запрет, о котором накануне появлялись сообщения, был подтвержден пресс-секретарем вице-премьера Александра Новака.

«В целях нивелирования ажиотажного спроса на нефтепродукты необходимо принять меры, способствующие стабилизации цен на внутреннем рынке нефтепродуктов», — написал Новак в письме, отправленном главе правительства.

Ранее Россия вводила аналогичный запрет в период с сентября по ноябрь прошлого года для борьбы с высокими внутренними ценами и дефицитом. Исключение составили только четыре страны бывшего СССР — Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан.

На этот раз запрет не распространяется на страны-члены Евразийского экономического союза, Монголию и Узбекистан. Биржевые цены на бензин и дизельное топливо в России с начала года выросли на 8–23%.