Официальный представитель оппозиции в Приднестровье, поддерживаемом Кремлем отколовшемся регионе Молдовы, предупредил, что просепаратистское правительство проведет на этой неделе внеочередную сессию конгресса, чтобы официально попросить Россию об аннексии.

«От имени граждан, проживающих на Левобережье, должна прозвучать просьба к России принять Приднестровье в состав Российской Федерации, и 29 февраля Путин объявит об этом в своем обращении», — говорится в сообщении Геннадия Чорбы, опубликованном в социальных сетях.

В публикациях он предупредил Санду, что Путин и его союзники «вряд ли остановятся».

Молдова уже давно предупреждает о российском заговоре по дестабилизации, который угрожает сместить существующее проевропейское правительство и повлиять на выборы. В прошлом году американские и молдавские официальные лица сообщали, что проводится «очень интенсивная» операция по оказанию влияния со стороны России, направленная на подрыв позиций правительства Молдовы.

Президент Молдовы Майя Санду, которая баллотируется на перевыборы этой осенью, также предупреждала о российском заговоре с целью устроить переворот против ее администрации.

Опасения по поводу возможного объединения России и Приднестровья совпадают с процессом подготовки молдавского правительства к вступлению в Европейский союз. В прошлом году Европейский совет объявил о начале переговоров о вступлении Молдовы в ЕС.

«Серьезные и все более интенсивные попытки дестабилизировать ситуацию в стране предпринимаются снова и снова», — заявил Жозеп Боррель, Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности, объявляя о введении санкций на этой неделе.

Официальные лица в соседней Украине выразили сомнение в том, что Приднестровье выступит с просьбой об аннексии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в воскресенье, что не уверен в том, что Приднестровье пойдет на это.

«Я не уверен, что приднестровцы — или кто бы ни присутствовал на съезде — сделают этот шаг на следующей неделе. Я не уверен, основываясь на той информации, которая у меня есть», — сказал он.

Он добавил, что Украина не получала никаких просьб от Молдовы о предоставлении военной помощи.