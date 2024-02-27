Главным образом, экологическую целостность Южного Кавказа подрывают промышленные отбросы армянских предприятий, включая отходы шахт Каджаран и Мецаморской (Армянской) атомной электростанции (АЭС).

Отходы Мецаморской АЭС, одной из пяти наиболее опасных атомных электростанций в мире, продолжают наносить ущерб экологии Южного Кавказа и здоровью местных жителей несмотря на то, что станция должна была завершить свою работу еще в 2005 году. Нестандартные методы эксплуатации шахт, расположенных в регионе, также усугубляют эту проблему.

В частности, Мецаморская АЭС, которая несет угрозу для народов Ирана, Азербайджана, Турции, Грузии, а также самой Армении, известна как самый небезопасный реактор в мире. Европейский Союз требует закрытия электростанции, которая находится в 32 км от столицы Армении, Еревана. Это обусловлено тем, что станция расположена в зоне риска землетрясений и использует устаревшие технологии.

Однако армянские власти до сих пор отрицательно реагировали на эту просьбу. Академические исследования, проведенные на атомной электростанции, показывают, что она расположена на линии разлома горы Агры и, следовательно, должна быть закрыта из-за потенциального риска утечки радиации в грунтовые воды региона и загрязнения окружающей среды.

Более того, в последнее время в иранских и азербайджанских СМИ появились отчеты и заявления о фактическом начале проявления негативных последствий работы этих электростанций и шахт. Каково содержание этих сообщений и о какой угрозе идет речь?

Экологические вызовы: Армения и загрязнение реки Арас

Река Арас, берущая начало в горах Бингель в Турции и впадающая в Каспийское море, сливается с рекой Кура после пересечения границ Ирана, Азербайджана и Армении и играет важную роль в сохранении живой природы Южного Кавказа. Однако загрязнение этой реки со стороны Армении привело к возникновению различных проблем в регионе. Первое официальное заявление о загрязнении реки Арас Арменией было сделано парламентом Ирана (Ассамблея Исламской шуры Ирана) в начале 2015 года.

Комиссия по окружающей среде парламента Ирана в своем заявлении выразила обеспокоенность тем, что отходы алюминиевых и медных заводов Армении, а также радиоактивные материалы от Мецаморской АЭС были сброшены в реку Арас. Согласно иранским официальным лицам, загрязнение реки со стороны Армении не только вызвало экологические проблемы, но также привело к увеличению заболеваемости раком среди местного населения, проживающего в данном регионе.

В исследовании, проведенном Агентством по окружающей среде Ирана в 2020 году, было обнаружено 59 видов металлов в воде реки Арас и 61 вид в ее отложениях. Было выявлено, что эти элементы соответствуют металлам, добываемым на медных рудниках Армении. Согласно исследованию, промышленные и горнодобывающие отходы, сбрасываемые в реку Арас из Мегринского района Армении, также угрожают продовольственной безопасности, поскольку они разрушают сельскохозяйственные угодья региона.

Следует отметить, что содержание металлов, таких как алюминий, марганец, мышьяк, свинец, бор, медь, молибден и сера, в воде реки Арас, превышает как мировые, так и иранские стандарты. Это в свою очередь сделало использование этой воды реки Арас, которая играет важную роль в обеспечении питьевой водой и сельском хозяйстве региона, нежелательным. Академические исследования, проведенные в Иране, подчеркивают, что свинец является особенно опасным металлом в этой реке.

Закон США о чистой воде гласит, что количество свинца в питьевой воде должно быть нулевым. Этот показатель определяется как один микрограмм на 10 литров по иранским стандартам. Анализ воды реки Арас показал, что плотность свинца в воде в Кордаштском районе достигла 140,84 микрограмма на литр. Это означает, что он в 14 раз выше иранских стандартов. По данным экотоксикологических исследований, свинец и его соли относятся к числу наиболее опасных загрязнителей и включены в категорию металлов второго класса опасности. Одного показателя количества свинца в реке Арас достаточно, чтобы подчеркнуть степень опасности текущей ситуации.

Однако, согласно исследованию, опубликованному в 38-м томе «Журнала пограничных исследований», связанного с командованием иранской пограничной службы, в воде реки Арас также присутствует радиоактивное загрязнение. В первую очередь это результат попадания в воду особо опасных и токсичных отходов и веществ с Мецаморской атомной электростанции. После того как результаты этой исследовательской статьи появились в иранской прессе, вопрос о загрязнении реки Арменией был поднят на повестку дня жителями региона, и иранские власти были вынуждены отреагировать.

Проблема распознана, но решительные действия не предприняты

После того как вопрос об угрозе, исходящей от Мецаморской АЭС, и загрязнении реки Арас оказался в центре внимания иранской общественности, Али Саладжегех, глава Иранского агентства по охране окружающей среды, заявил, что радиоактивные вещества присутствуют в реке, но их уровень не достиг опасной отметки.

Исполняющий обязанности председателя Торгово-промышленной палаты Ирана Мохаммадреза Бахрамен подверг критике подход иранских властей к решению этой проблемы, объяснив в заявлении от 30 января 2024 года, что отходы медного рудника Армении были сброшены в реку Арас, но иранское правительство проигнорировало это.

Иными словами, проблема загрязнения реки Арас, которую иранские власти долгое время отрицали, все чаще стала получать официальное признание и подтверждение. Однако недостаточное принятие серьезных мер в этом направлении увеличивает риск дальнейшего нарастания проблемы. По сути, согласно заявлению президента Иранского экологического совета, последняя попытка решить проблему загрязнения этой реки ограничилась принятым в январе 2024 года решением между Ираном и Арменией о создании в ближайшее время трех рабочих групп. Утверждается, что их важнейшей задачей будет обсуждение и анализ ситуации.

Однако, учитывая проблемы со здоровьем у людей, вызванные загрязнением реки, становится ясно, что одним обсуждением эту проблему не решить. Другими словами, с точки зрения экологической чистоты Южного Кавказа и здоровья людей, проживающих в этом регионе, очистка реки Арас от загрязнений в кратчайшие сроки представляется неизбежной необходимостью. Действительно, согласно некоторым сообщениям, опубликованным в иранской прессе, высокий уровень заболеваемости раком желудка среди жителей берегов Араса по сравнению с другими регионами связан с загрязнением этой реки и может привести к более фатальным последствиям. Но, тем не менее, эта важная проблема пока не входит в число главных приоритетов иранских властей.

Угроза, исходящая от Армянской АЭС, не ограничивается загрязнением окружающей среды. Эксперты сравнивают ситуацию с Чернобыльской, и если не принять необходимых мер, то подобная катастрофа на Южном Кавказе уже не представляется маловероятной. По этой причине в последние годы Турецкая Республика не раз выступала с требованием закрыть эту электростанцию.