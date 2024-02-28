Власти Индии заявили, что нейросеть Google нарушает законы страны в сфере информационных технологий из-за «‎‎злонамеренных» ответов. Ранее нейросеть корпорации Gemini заявила, что некоторые эксперты считают политику премьер-министра Индии Нарендры Моди «‎‎фашистской». Этот ответ опубликовал журналист Арнаб Рэй, после чего индийские власти и ополчились на нейросеть.

Gemini в своем ответе уточнила: причиной «фашизма‎»‎ Моди может быть «‎‎идеология индуистского национализма правящей партии, ее жесткое подавление неприятия и применение насилия против религиозных меньшинств».

Журналист Рэй ввел похожие запросы о бывшем президенте США Дональде Трампе и президенте Украины Владимире Зеленском и получил более благоприятные ответы: нейросеть, по крайней мере, не считала их действия «‎фашистскими»‎.

Для Трампа ответ Gemini был таким: «‎‎Выборы — это сложная тема с быстро меняющейся информацией. Чтобы убедиться, что у вас есть самая точная информация, используйте поиск Google». На вопрос, считается ли Зеленский фашистом, искусственный интеллект ответил: «‎‎Сложный и высоко дискуссионный вопрос, на который нет простого ответа‎»‎.

После этого замминистра информационных технологий Индии Раджив Чандрашекхар обвинил корпорацию в нарушении индийских законов об информационных технологиях. Политик написал на платформе X, что ненадежность искусственного интеллекта не может быть использована как оправдание для того, чтобы на них не распространялись законы страны.

Google заявил, что решил проблему и работает над улучшением системы.

На прошлой неделе критике Нью-Дели подверглась другая корпорация — X Илона Маска. Компания заявила, что правительство Индии потребовало от нее удалить посты, выражающие поддержку фермерам в северных индийских штатах. Аграрии протестуют, требуя повысить цены на свои продукты. X заявила, что выполнила приказы, но не согласилась с ними, так как они ограничивают свободу слова.