ПОЛИТИКА
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Российских «иноагентов» обкладывают запретами
Госдума России приняла закон о запрете рекламы для «иноагентов». Согласно новым правилам, запрещается размещение рекламы ресурсов иностранных агентов в СМИ и информационно-телекоммуникационных сетях
Российских «иноагентов» обкладывают запретами
Государственная дума РФ / Photo: AA
28 февраля 2024 г.

Данные изменения вносятся в закон «О средствах массовой информации».

Председатель комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отметил, что запрет также распространяется на прямые гиперссылки на ресурсы «иноагентов» в рекламных целях. Однако цитирование материалов «иноагентов» не считается нарушением, если оно не направлено на рекламу этих ресурсов.

«Нельзя охаивать страну за деньги из-за рубежа и собирать здесь средства от рекламы», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Нарушителям грозят штрафы до 50 тыс. рублей для физических лиц и до 500 тыс. рублей для юридических лиц.

Теперь крупные рекламные агентства будут включать в свои контракты с площадками условия, позволяющие расторгнуть соглашение в случае объявления площадки «иноагентом». Также рассматривается возможность требования компенсации в случае признания лица «иноагентом».

Российские власти имеют право признать «иноагентом» любого, кто находится под «иностранным влиянием».

В настоящее время в реестре «иностранных агентов» насчитывается более 570 физических лиц, СМИ, НКО и движений.

Статус «иноагента» подразумевает обязанность ежеквартального отчета о финансовых операциях и маркировку всех публичных сообщений. С начала 2022 года «иноагентам» запрещено преподавать в государственных учебных заведениях, организовывать публичные мероприятия, служить в армии по контракту и участвовать в работе избирательных комиссий.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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