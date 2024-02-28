Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что любое вовлечение западных военных на территорию конфликта будет воспринято как эскалация.

Так Захарова ответила на вопрос прессы о ее оценках шансов эскалации и рисков ее роста в случае ввода войск НАТО на территорию Украины.

«Здесь нет никаких рисков, это и есть эскалация. Каждая поставка вооружения ведет к эскалации, очередной транш, который идет на цели, так сказать, войны, проводимой киевским режимом, — это и есть эскалация», — прокомментировала она.

Захарова добавила, что если к перечисленному добавятся «официально поставляемые или рекрутируемые», то речь будет идти о «непосредственной эскалации».

Тема отправки военнослужащих НАТО в Украину оказалась в центре внимания после слов президента Франции Эмманюэля Макрона, который заявил, что нельзя исключать перспективу отправки войск альянса в Украину.

Тогда пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявления Макрона, заявив, что «прямой конфликт с НАТО неизбежен» в случае присутствия контингента альянса на территории Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил тогда, что планов отправки солдат у блока нет. Однако он подчеркнул, что инициативы отдельных стран не требуют согласования и поддержки других участников альянса.