ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Москва: Это эскалация
Официальный представитель МИД РФ предупредила о последствиях отправки войск НАТО в Украину
Москва: Это эскалация
Мария Захарова / Photo: Reuters
28 февраля 2024 г.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что любое вовлечение западных военных на территорию конфликта будет воспринято как эскалация.

Так Захарова ответила на вопрос прессы о ее оценках шансов эскалации и рисков ее роста в случае ввода войск НАТО на территорию Украины.

«Здесь нет никаких рисков, это и есть эскалация. Каждая поставка вооружения ведет к эскалации, очередной транш, который идет на цели, так сказать, войны, проводимой киевским режимом, — это и есть эскалация», — прокомментировала она.

Захарова добавила, что если к перечисленному добавятся «официально поставляемые или рекрутируемые», то речь будет идти о «непосредственной эскалации».

Тема отправки военнослужащих НАТО в Украину оказалась в центре внимания после слов президента Франции Эмманюэля Макрона, который заявил, что нельзя исключать перспективу отправки войск альянса в Украину.

Тогда пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявления Макрона, заявив, что «прямой конфликт с НАТО неизбежен» в случае присутствия контингента альянса на территории Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил тогда, что планов отправки солдат у блока нет. Однако он подчеркнул, что инициативы отдельных стран не требуют согласования и поддержки других участников альянса.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us