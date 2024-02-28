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Молдова отреагировала на «призывы о помощи»
Представители власти Молдовы прокомментировали ситуацию в сепаратистском регионе
Молдова отреагировала на «призывы о помощи»
Молдова отреагировала на «призывы о помощи» / Photo: Reuters
28 февраля 2024 г.

Вице-премьер Молдовы Олег Серебрян написал в социальной сети X, что Молдова отвергает «пропагандистские заявления, исходящие из Тирасполя».

Так он отреагировал на оказавшийся в фокусе внимания Съезд народных депутатов в Приднестровье, участники которого публично обратились к России за помощью.

Ранее пресс-секретарь правительства Молдовы заявил, что «нет никакой опасности эскалации и дестабилизации ситуации в Приднестровском регионе, это очередная кампания по нагнетанию истерии».

Молдова обвиняет Кремль в обострении напряженности в Приднестровье, преимущественно русскоязычном регионе, который в значительной степени зависит от поддержки Москвы.

Накануне в среду региональные депутаты Приднестровья организовали съезд и приняли резолюцию, направленную в том числе в Москву. Съезд обвинил Кишинев в экономической блокаде и удушении региона и попросил Россию «о помощи».

Съезд народных депутатов Приднестровья был проведен впервые с 2006 года и стал 8-м в истории. На прошлом съезде депутаты объявляли о проведении референдума об интеграции с РФ.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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