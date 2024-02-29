Доха обвиняет Израиль в намеренном лишении жителей Газы продовольствия и воды, заявил представитель МИД Катара Маджед Аль-Ансари.

По его словам, помощь, которая попадает в Газу сквозь израильскую блокаду, составляет крохотную часть того, что требуется для более чем 2 млн людей, проживающих в секторе. Аль-Ансари уточнил, что международное сообщество не оказало достаточного давления на Израиль для обеспечения ввоза гуманитарной помощи в Газу.

«‎‎Искусственное создание голода палестинского народа не может быть допущено, и международное сообщество должно выступить против этой проблемы», — подчеркнул спикер МИДа.

Совбез ООН ранее принял резолюцию о «‎беспрепятственной доставке‎» гуманитарной помощи в Газу. Аналогичное постановление вынес и Международный суд ООН в Гааге в январе. Однако власти Израиля упорно отказываются снять блокаду и заявляют, что разрешают поставки помощи в Газу. Тель-Авив перекладывает вину на ХАМАС, обвиняя движение в том, что оно не допускает поставки для гражданских лиц.

Глава одной из крупнейших гуманитарных организаций Oxfam Эбби Максман заявила, что Израиль не пропускает в Газу важнейшие товары, включая лекарства и спирт для дезинфекции ран. Кроме того, запрещены поставки топлива. За последние недели Израиль запретил ввоз в эксклав таких товаров, как гигиенические прокладки, спальные мешки, наборы для тестирования воды и штанги для установки палаток.

«‎‎Oxfam и все гуманитарное сообщество постоянно сталкиваются с препятствиями в доставке помощи в Газу — некоторые из самых важных товаров запретили ввозить в сектор», — заявила Максман.

Точки въезда помощи в Газу ограничены двумя земельными переходами: КПП на границе с Египтом в Рафахе и контролируемым Израилем переходом Керем-Шалом. Гуманитарные грузовики проверяют военные COGAT. По данным правозащитных организаций, Израиль намеренно чинит бюрократические препятствия, которые привели к отказу в поставке жизненно важных базовых товаров и задержке с проверками.