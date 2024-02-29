Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил 28 февраля, что Киев и Варшава не обсуждают временное закрытие границы, тем самым опровергнув сообщение премьер-министра Польши Дональда Туска. Днем ранее политик заявил, что страны обсуждают полное закрытие границы для ввоза товаров. Таким образом польские власти реагируют на протесты фермеров и дальнобойщиков, требующих отменить льготы для украинских аграриев и водителей.

«‎‎Мы также ведем переговоры с украинской стороной о временном закрытии границы и обмене товарами. Завтра (29 февраля) я также буду говорить об этом с польскими фермерами», — в частности, заявил польский премьер.

Туск отметил: несмотря на готовность Варшавы принимать трудные решения относительно границы, необходимо найти долгосрочное решение. Он также подчеркнул, что все шаги будут предприниматься в консультации с Украиной, чтобы избежать ненужной напряженности.

Однако Киев выступает против этой меры. Министр Качка, участвовавший в переговорах в Варшаве, уточнил, что в течение четырех часов встречи с польскими коллегами вопрос о закрытии границы даже не поднимался. Это было бы очень болезненное решение для экономик обеих стран, отметил политик.

По словам министра, переговорные группы Украины и Польши «‎смогли найти общий язык и работают над конструктивным решением по разблокировке границы, учитывая интересы польских и украинских фермеров».

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков также отрицает какие-либо переговоры о временном закрытии границы.

«‎Никто с украинской стороны не ведет переговоров о закрытии границ с Польшей. Для нас стабильно функционирующая граница — это вопрос выживания в войне с российским агрессором»‎, — подчеркнул министр.

Польское правительство неоднократно заявляло, что понимает обеспокоенность своих сельскохозяйственных производителей и указывало на предполагаемые отрицательные последствия решения ЕС о введении в 2022 году режима свободной торговли с Украиной. В том же году Польша, а вслед за ней Словакия, Румыния и Болгария запретили ввоз украинского зерна.