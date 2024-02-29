Россия представляет непосредственную угрозу для Франции во всех сферах, заявил 28 февраля премьер-министр Габриэль Атталь в своем выступлении перед Сенатом.

По его словам, Москва намеренно проводит «‎‎кампании дезинформации» по всей Европе, включая Францию, а также «‎операции по дестабилизации и разделению»‎ населения европейских стран, чтобы склонить общественное мнение в свою пользу в оценках российско-украинской войны. Кроме того, подчеркнул Атталь, РФ проводит кибератаки на французскую инфраструктуру.

24 февраля аналогичное заявление сделал глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню. В интервью газете Midi Libre он также заявил о «‎российских кибератаках‎» и назвал РФ одной из главных угроз для всех членов НАТО. По его словам, российские хакеры готовят массовые кибератаки на больницы, мэрии, промышленные предприятия, а также редакции крупнейших французских СМИ с целью похитить данные.

Министр также напомнил об ужесточившейся риторике военных РФ в адрес французских летчиков, патрулирующих нейтральные воды Черного моря. В ноябре российские военнослужащие во время радиообмена пригрозили французским летчикам, что собьют их самолет, если он не покинет международные воды акватории. Несмотря на то, что эта зона считается нейтральной, Россия не допускает пролет иностранных самолетов над этой территорией, полагая, что страны НАТО используют полеты для слежки за Крымом.

В марте 2023 года российские хакеры атаковали сайт французского парламента, заблокировав работу органа на несколько дней. Хакерская группировка Noname057 заявила, что провела атаку в ответ на заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который «решил наплевать на французов и продолжает служить украинским неонацистам‎»‎.

Группа хакеров, которую связывают с Кремлем, также предположительно стоит за рядом нападений на аэропорты Польши, а также веб-сайты польского правительства. Атаки произошли после того, как Варшава поставила Украине танки Leopard.