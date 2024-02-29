Глава ХАМАС Исмаил Хания призвал палестинцев устроить марш к мечети аль-Акса, несмотря на введенные израильскими властями ограничения на вход в храмовый комплекс.

Хания призвал жителей Палестины отметить начало Рамадана в Аль-Аксе, отмечая, что ничто не должно мешать мусульманам совершить намаз в третьей по святости мечети ислама.

Как пишет газета Financial Times (FT), призывы лидера ХАМАС могут привести к резкой эскалации между израильскими силовиками и палестинцами в Иерусалиме, поскольку Израиль уже пообещал усилить военное присутствие на улицах города. Власти в Тель-Авиве расценивают слова представителя ХАМАС как провокацию, отметили собеседники газеты.

Заявление Хании прозвучало на фоне сложных переговоров о прекращении огня. США, Катар и Египет уже несколько недель пытаются добиться соглашения между ХАМАС и Израилем о приостановке боевых действий, пытаясь успеть до начала мусульманского священного месяца. Палестинское движение ранее заявило, что проявляет «‎‎гибкость» на переговорах, но готово продолжить бои.

В начале недели президент США Джо Байден заявил, что стороны могут достичь перемирия уже 4 марта. Однако израильские источники FT отмечают: несмотря на заявление Байдена, у сторон остаются серьезные разногласия по поводу сделки. Ранее представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари заявил, что важные заявления о прорыве на переговорах могут прозвучать уже 29 февраля — в этот день запланировано заседание военного кабинета Израиля, который должен принять решение о сделке с ХАМАС.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси также заявил, что стороны приблизились к тому, чтобы принять компромиссное соглашение о прекращении огня до наступления Рамадана, который в этом году начинается 10 марта и продлится до 9 апреля.