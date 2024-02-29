Глава Минфина США Джанет Йеллен призвала Израиль отменить ограничения, вредящие экономике оккупированного Западного берега. С таким призывом политик выступила на встрече министров финансов G-20 в бразильском Сан-Паулу. По ее словам, введенные кабинетом премьер-министра Биньямина Нетаньяху ограничения наносят вред как палестинцам, так и израильтянам.

«‎Я написала письмо премьер-министру, чтобы обсудить свои опасения по поводу Западного берега и действий Израиля, которые, я считаю, серьезно ущемляют экономику Западного берега, снижают доходы и в то же время оказывают негативное воздействие на Израиль»‎, — заявила Йеллен.

Среди таких ограничений, как уточнила министр, — решение Тель-Авива запретить жителям Западного берега с разрешениями на работу въезжать в Израиль. Это в первую очередь ударило по израильским компаниям, зависящим от этого источника рабочей силы. Ранее власти Израиля заявили, что планируют заменить палестинских рабочих индийскими.

Йеллен также выразила беспокойство по поводу израильских барьеров и системы КПП, серьезно ограничивающей перемещения внутри Западного берега, что в конечном итоге подрывает коммерческую деятельность в этом регионе. С начала израильского вторжения в Газу незаконные еврейские поселенцы начали при помощи военных начали перекрывать главные улицы палестинских городов, запрещая палестинцам пересекать свои же населенные пункты — якобы из соображений безопасности.

С октября, когда Израиль начал агрессию против палестинцев в Газе, незаконные поселенцы на оккупированном Западном берегу начали совершать провокации против местного арабского населения. За первые девять месяцев 2023 года, то есть еще до начала войны, Израиль убил на Западном берегу более 230 палестинцев. С октября по 31 декабря — 290 человек.

В январе и феврале США, Франция и Великобритания ввели санкции против незаконных еврейских поселенцев — это первый случай, когда западные страны ввели ограничения против Израиля.