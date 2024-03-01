В пятницу в Иране пройдут два голосования: на одном будут избраны члены парламента, на втором — члены Совета экспертов. Право голоса имеют более 61,2 млн человек.

В четверг действующий верховный лидер аятолла Али Хаменеи, занимающий этот пост уже более трех десятилетий, призвал избирателей проголосовать. По его словам, отказ от голосования «ничего не решит». Ассамблея выбирает главную политическую фигуру и главнокомандующего Ирана — верховного лидера, который принимает ключевые решения.

В преддверии выборов государственные СМИ пытались стимулировать голосование и повысить энтузиазм, выпустив в эфир десятки специальных передач о выборах и создав новые каналы, чтобы предоставить кандидатам эфирное время.

Однако ожидается, что явка избирателей будет низкой. Связанное с государством статистическое агентство прогнозирует, что на выборы придет 41% избирателей, что станет самым низким показателем за последние 12 подобных голосований.

Многие иранцы не хотят голосовать и призывают бойкотировать выборы. Апатия избирателей связана с событиями 2022 года, когда в стране вспыхнули протесты после смерти 22-летней Махсы Амини во время ее заключения в отделении полиции. В результате жесткого подавления протестов в Иране погибли сотни людей и тысячи получили ранения. Многие были арестованы и остались в тюрьме, а в некоторых случаях были приговорены к смертной казни.

В этом году было выдвинуто рекордное число кандидатов - 15 200 человек будут бороться за 290 мест в парламенте.

Тахан Назиф, пресс-секретарь и член Революционной гвардии Ирана, заявил ранее, что конституционный орган разрешил участвовать в выборах 75 процентам людей, подавших заявки на проверку.

«Это значительный порог в проведении выборов в ИРИ, что является беспрецедентным», — сказал он в эфире государственного телевидения.

Упор на такой широкий подход рассматривается как попытка сгладить недовольство, широко разделяемое у многих после парламентских выборов 2020 года и президентских выборов 2022 года. Тогда многие реформистские и центристские кандидаты были дисквалифицированы.

Реформисты назвали выборы «бессмысленными, неконкурентными, несправедливыми и неэффективными с точки зрения управления страной».

В четверг пресс-секретарь США Мэтью Миллер заявил, что «большое количество иранцев» не ожидает, что выборы будут свободными и справедливыми.