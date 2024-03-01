Израиль присвоил несколько участков земли, примыкающих к незаконному еврейскому поселению Маале Адумим на оккупированном Западном берегу. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на Минобороны Израиля.

В объявлении ведомства говорится, что всего будет занято 652 акра палестинской территории к востоку от Иерусалима.

Представитель президента Палестинской администрации Набил Абу Рудейн заявил, что этот шаг Израиля подчеркивает устойчивое стремление Тель-Авива отрезать Иерусалим от остальной части Палестины. Тем самым израильские власти еще сильнее хотят подорвать возможность создания независимого палестинского государства.

«Израильские оккупационные власти сознательно бросают вызов международной легитимности и ее резолюциям, которые последовательно говорят о незаконности поселений на всей территории Палестины, в том числе в Восточном Иерусалиме», — заявили в канцелярии палестинского лидера.

Оккупированный Западный берег входит в число территорий, которые Израиль занял после войны 1967 года. Именно эти земли считаются будущим ядром независимого палестинского государства. Однако Тель-Авив продолжает возводить на оккупированных территориях незаконные еврейские поселения — в них проживает уже более 500 тыс. человек.

Международное сообщество не признает претензии Израиля и считает поселения нелегитимными. В январе и феврале США, Великобритания и Франция ввели санкции против израильских поселенцев из-за их агрессивного поведения в отношении палестинцев на Западном берегу. Израиль оспаривает международные решения, ссылаясь на то, что эти земли более 2 тыс. лет назад были частью древней Иудеи.

Ультраправое правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху продвигает строительство поселений. Глава Минфина страны Бецалель Смотрич призвал расширять программу и построить в ближайшие годы еще 3300 домов на оккупированном Западном берегу.

24 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен осудил политику израильских властей по строительству поселений, назвав ее «‎‎несовместимой с международным правом».