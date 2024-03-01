Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Болгарии Руменом Радевым в рамках Анталийского дипломатического форума. На встрече обсуждались отношения между Турцией и Болгарией, последние события в российско-украинском и израильско-палестинском конфликтах.

Согласно информации Управления по коммуникациям Администрации президента, турецкий лидер подчеркнул важность углубления сотрудничества между Турцией и Болгарией. Он особо отметил такие области, как оборонная промышленность, энергетика, а также проявил заинтересованность в развитии отношений и в других сферах.

Президент Эрдоган также выразил готовность Турции к сотрудничеству с Болгарией по ряду направлений, таких как экспорт СПГ посредством автодорог, обмен опытом в области энергетики и сотрудничество в сфере возобновляемой энергии.

Президент Эрдоган заявил, что Турция отдает приоритет предотвращению распространения конфликтов в Украине и Газе и прилагает максимальные усилия для решения проблем путем диалога и мира.

Встреча прошла при участии министра иностранных дел Хакана Фидана, министра транспорта и инфраструктуры Абдулкадира Уралоглу, министра энергетики и природных ресурсов Алпарслана Байрактара, руководителя Национальной разведывательной службы (MİT) Ибрагима Калына, директора Управления по коммуникациям Фахреттина Алтуна и советника президента по внешней политике и безопасности Акифа Чагатая Кылыча.

Президент Эрдоган также встретился в Анталье с председателем Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Туркменистаном, актуальные региональные и международные проблемы, включая систематические нападения Израиля на мирных жителей.