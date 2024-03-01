Власти Индии жестоко подавляют марш фермеров, которые требуют снизить платежи и вернуть льготы. По данным газеты Financial Times (FT), индийская полиция применила против протестующих дымовые шашки и дроны, распыляющие слезоточивый газ. Это символизирует ужесточение политики Нарендры Моди. Как передает газета, полиция установила цементные барьеры и металлические шипы, некоторые из фермеров получили ранения и ожоги роговицы, один человек погиб в столкновениях с силовиками.

В 2020 и 2021 годах фермеры из сельскохозяйственного пояса северной Индии могли спокойно разбивать лагеря в Нью-Дели и проводить протест практически целый год. Однако на этот раз их остановили за более чем 200 км от столицы — протестующих встречали баррикады и вооруженная полиция.

Жесткие меры правительства предшествуют всеобщим выборам — они назначены на апрель и май. Фаворитом на них выступает правящая партия «‎Бхаратия Джаната»‎. Она планирует в третий раз получить большинство в парламенте на следующие пять лет.

Но возрождение протестов фермеров в Индии подчеркнуло неудачную попытку правительства Моди рационализировать сельское хозяйство, в котором занята почти половина 1,2 млрд населения страны. Свыше 800 млн человек зависят от бесплатной, поставляемой правительством зерновой продукции.

Требования фермеров включают увеличение государственных цен на их урожай и прощение долгов. В ноябре 2021 года правительство пошло на уступки, когда Моди отменил три закона по ограничению сельскохозяйственной активности в стране.

Фермеры из Пенджаба, столкнувшись с жесткой реакцией полиции, засели в деревнях в 200 км от Нью-Дели.

Помимо баррикад правительство Моди также блокирует соцсети и ввело цензуру. Платформа Илона Маска X на прошлой неделе сообщила, что индийское правительство приказало ей удалять посты и блокировать пользователей, поддержавших протесты фермеров.