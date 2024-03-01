На Анталийском дипломатическом форуме президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко раскритиковал международное сообщество за его реакцию на конфликты в Сирии, Йемене, Ливии, Украине и, в частности, в Газе.

Глава государства подчеркнул неспособность международных организаций, включая Совет Безопасности ООН, предотвратить «кровь, слезы и разрушение». Президент Турции особенно выделил продолжающуюся кризисную ситуацию в Газе, описывая ее не как войну, а как «попытку геноцида».

Он указал на целенаправленные атаки Израиля на гражданские районы, в результате которых с 7 октября погибли тысячи людей, большинство из которых — женщины и дети.

«Мы все с болью в сердце наблюдаем за варварством и массовыми убийствами в Газе с 7 октября. В результате целенаправленных атак Израиля на гражданские населенные пункты на сегодняшний день было убито 30 тыс. жителей Газы, в основном женщин и детей, более 70 тыс. палестинцев ранены, и 1,9 млн человек были вынуждены покинуть свои дома», — отметил турецкий лидер в ходе своего выступления.

Президент подчеркнул, что международное сообщество сможет погасить свой долг перед палестинским народом только обеспечив создание независимого и суверенного палестинского государства с территориальной целостностью и столицей в Восточном Иерусалиме на основе границ 1967 года.

Глава государства завершил свое выступление призывом к международному сообществу активнее поддерживать Газу и палестинское дело, а также выразил надежду на то, что Анталийский дипломатический форум поспособствует разработке мер для предотвращения подобных катастроф в будущем.