Об этом египетский дипломат заявил в ходе беседы с агентством «Анадолу» на Анталийском дипломатическом форуме.

Шукри отметил значимость установления позитивных взаимоотношений и сотрудничества между Египтом и Турцией в последние месяцы. По его словам, визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Египет и его встреча с президентом Египта Абдель Фаттахом Эс-Сиси стали отправной точкой для нового этапа в отношениях обеих стран.

Глава МИД Египта обратил особое внимание на кризис в Палестине.

Шукри отметил, что одной из наиболее острых проблем в секторе Газа является вынужденное перемещение палестинцев, что противоречит международному праву.

«Планы и усилия по переселению жителей Газы в такие страны, как Египет или Иордания, с целью решения палестинского вопроса или вытеснения их с палестинских территорий являются неприемлемыми и нарушают международное право», — подчеркнул министр.

Шукри сообщил, что Каир сотрудничает с арабскими и мусульманскими странами, включая Турцию, для обеспечения немедленного прекращения огня в Газе. Он также отметил, что Каир работает над освобождением пленных и предоставлением необходимой гуманитарной помощи для удовлетворения потребностей палестинцев в эксклаве.

Глава МИД Египта также обратил внимание на возможную наступательную операцию Израиля в городе Рафах на юге сектора Газа.

«Любые боевые действия в регионе, где проживает около 1,4 млн человек, непременно приведет к гуманитарной катастрофе и большему числу жертв, чем мы видели до сегодняшнего дня», — подчеркнул министр.

Шукри считает, что все стороны согласны с необходимостью достижения прекращения огня до начала Рамадана как меры безопасности для палестинцев, а также в связи с религиозным характером этого времени.

Шукри напомнил, что Каир неоднократно призывал к немедленному прекращению огня в секторе Газа. Дипломат также отметил, что сейчас еще рано делать предположения о том, какой будет ситуация после прекращения огня. По его мнению, за управление и вовлечение населения Газы в этот процесс будет ответственна палестинская администрация.

Что касается напряженности в Аденском заливе после атак Израиля на сектор Газа, Шукри заявил, что Каир надеется, что все страны будут уважать свободу судоходства и избегать действий, которые могут нанести ущерб мировой экономике.

«Мы считаем, что важно и критически необходимо воздержаться от действий, которые ограничивают свободу судоходства», — заявил глава египетской дипломатии.

Шукри также высказался о продолжающемся кризисе в Судане и инициативах Египта по достижению долгосрочного прекращения огня.

Дипломат отметил, что проводятся усилия на уровне министров для разработки плана, включающего в себя прекращение огня, гуманитарную помощь и политический диалог.

«Мы будем продолжать прилагать все усилия в сотрудничестве с нашими суданскими братьями и соседними странами, чтобы обеспечить прекращение огня и облегчить страдания суданского народа», — заключил министр.