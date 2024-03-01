В рамках Анталийского дипломатического форума премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с восхищением отозвался о длительной истории турецко-венгерских отношений и особо подчеркнул особую значимость президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана для Венгрии.

«Господин Эрдоган — лидер, который пользуется особой популярностью в Венгрии и обладает высоким имиджем. Это имеет большое значение для Венгрии», — подчеркнул Орбан.

Орбан также акцентировал внимание на уникальной позиции Турции и Венгрии в Европе, контрастируя их стремление к мирному диалогу с доминирующим на континенте «языком войны».

Премьер подчеркнул особую значимость консервативных ценностей в Турции, которые, по его мнению, в Европе все чаще воспринимаются как реликвии прошлого.

Особое внимание Орбан уделил вкладу турецкого лидера в решение миграционного кризиса. Он заявил: «Без Турции Европа, страны Европейского союза (ЕС) полностью бы утратили свою стабильность. Эрдоган в определенный момент спас европейский континент <...> Поэтому все в Европе должны быть ей признательны».

Премьер также выразил разочарование тем, что ЕС не выполнил свои обещания, данные Турции по миграционному вопросу, и подчеркнул необходимость поддержки Турции в решении ее экономических нужд.

В контексте войны в Украине Орбан высказался за немедленное прекращение огня и начало мирных переговоров, указав на то, что с течением времени Россия наращивает свои преимущества перед ЕС и Украиной.

В заключение Орбан выразил надежду на объединение правых и правоцентристских сил в Европейском парламенте после предстоящих выборов и подтвердил, что Венгрия, принимая председательство в ЕС, намерена акцентировать внимание на расширении ЕС, в частности, за счет балканских стран.