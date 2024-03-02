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Падение дрона в Петербурге
На северо-востоке Санкт-Петербурга в результате падения беспилотника поврежден жилой дом
Падение дрона в Петербурге
Пискаревский проспект, Санкт-Петербург / Photo: Reuters
2 марта 2024 г.

Взрыв в жилом пятиэтажном доме в Санкт-Петербурге произошел сегодня утром. Местные издания сообщают, что причиной стало падение беспилотника.

«Визуально наблюдал белое облако над новостройками в конце Пискаревского с той стороны железнодорожных путей. Сейчас слышны звуки сирен», — пишет в социальных сетях житель района.

«До взрыва было слышно гул самолета или что-то такое», — говорит один из очевидцев.

В результате инцидента в жилом доме повреждены по меньшей мере пять квартир. В социальных сетях публикуются видеозаписи, где можно видеть выбитые окна, поврежденные балконы и обломки во дворах. По предварительным данным, никто не пострадал.

Сообщается также со ссылкой на источники в здравоохранении, что в результате взрыва к медикам обратились 6 человек.

Ряд телеграм-каналов предполагают, что беспилотник направлялся на нефтебазу «Ручьи» — она находится на расстоянии около 1 км от пострадавшего дома.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что на северо-востоке Петербурга случилось «происшествие».

«Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы», — сообщил он. Нападение беспилотника Беглов не упомянул.

Министерство обороны РФ инцидент пока не прокомментировало.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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