В пятницу башкан Гагаузской автономии в составе Молдовы Евгения Гуцул и руководитель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов посетили Москву.

В ходе визита Гуцул встретилась с председателем Совета Федерации РФ — верхней палаты парламента — Валентиной Матвиенко и посетовала на ущемление прав жителей Гагаузии центральными властями Молдовы. Она также обратилась за помощью к России, в частности, в возобновлении прямого транспортного сообщения между Молдовой и Россией. Оно было прервано после начала российского вторжения в Украину.

«К сожалению, сейчас то, что происходит у нас в Гагаузии, как ущемляются наши права со стороны центральной власти, то это уже переходит все границы. Мы с Российской Федерацией очень много лет, десятилетий дружили, были в хороших отношениях», – заявила Гуцул.

Визит лидеров Гагаузии в Москву состоялся на следующий день после Съезда народных депутатов самопровозглашенной «Приднестровской Молдавской Республики» (ПМР).

Его делегаты также просили Москву «о поддержке».

С нового года экономическая ситуация в Гагаузии, как и в Приднестровье, ухудшилась. 5 октября 2023 года парламент Молдовы принял поправку в Налоговый кодекс, согласно которой Гагаузия обязана сама возмещать предпринимателям налоги из местного бюджета, включая НДС. Это привело к оттоку предприятий из региона.

Президент Молдовы Майя Санду и правительственные чиновники не поддерживают контакты с нынешними руководителями автономии, обвиняя их в реализации пророссийской повестки.

22 февраля в санкционный список ЕС были включены второй заместитель башкана Гагаузии Виктор Петров и советница Евгении Гуцул по внешним связям Мария Албот.