ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Гагаузия: Мы с Россией
Чиновники автономного молдавского региона посетили Москву и попросили там о поддержке
Гагаузия: Мы с Россией
Гагаузия / Photo: Reuters
2 марта 2024 г.

В пятницу башкан Гагаузской автономии в составе Молдовы Евгения Гуцул и руководитель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов посетили Москву.

В ходе визита Гуцул встретилась с председателем Совета Федерации РФ — верхней палаты парламента — Валентиной Матвиенко и посетовала на ущемление прав жителей Гагаузии центральными властями Молдовы. Она также обратилась за помощью к России, в частности, в возобновлении прямого транспортного сообщения между Молдовой и Россией. Оно было прервано после начала российского вторжения в Украину.

«К сожалению, сейчас то, что происходит у нас в Гагаузии, как ущемляются наши права со стороны центральной власти, то это уже переходит все границы. Мы с Российской Федерацией очень много лет, десятилетий дружили, были в хороших отношениях», – заявила Гуцул.

Визит лидеров Гагаузии в Москву состоялся на следующий день после Съезда народных депутатов самопровозглашенной «Приднестровской Молдавской Республики» (ПМР).

Его делегаты также просили Москву «о поддержке».

С нового года экономическая ситуация в Гагаузии, как и в Приднестровье, ухудшилась. 5 октября 2023 года парламент Молдовы принял поправку в Налоговый кодекс, согласно которой Гагаузия обязана сама возмещать предпринимателям налоги из местного бюджета, включая НДС. Это привело к оттоку предприятий из региона.

Президент Молдовы Майя Санду и правительственные чиновники не поддерживают контакты с нынешними руководителями автономии, обвиняя их в реализации пророссийской повестки.

22 февраля в санкционный список ЕС были включены второй заместитель башкана Гагаузии Виктор Петров и советница Евгении Гуцул по внешним связям Мария Албот.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us