Президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар резко осудил войну Израиля против Газы, обвинив крупнейшие мировые державы, особенно Запад, в «двойных стандартах» за неспособность остановить «массовые убийства» палестинцев.

«Думая о событиях в Газе, мы не можем не заметить двойные стандарты и лицемерие некоторых мировых держав. Ради своих интересов они без капли сострадания совершают геноцид, уничтожая целое поколение», — заявил Татар в интервью агентству «Анадолу» на Анталийском дипломатическом форуме (ADF).

«Честно говоря, я обеспокоен будущим мира из-за этой ситуации», — отметил он.

Татар также осудил атаку Израиля на мирных жителей, ожидавших помощи в осажденном палестинском эксклаве, заявив, что смерть более 30 тыс. человек в Газе с 7 октября является «неприемлемой».

Он указал на то, что подобные массовые убийства, которые Израиль совершает в Газе, греки совершали против турок на острове Кипр с 1960-х годов. По его словам, с похожими испытаниями сталкивались турки-киприоты в прошлом.

Подход, согласно которому «в современном мире не происходят массовые убийства», опровергается убийством десятков тысяч людей в Газе, менее чем через 100 лет после Второй мировой войны, подчеркнул он.