Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в своем телеграм-канале.

Депутат отметил, что статья о VPN-сервисах в «Википедии» имеет признаки, по которым Роскомнадзор может ввести блокировку. При этом Горелкин подчеркнул, что есть и другие основания для блокировки ресурса.

«У регулятора есть еще целый ряд претензий, по многим из которых уже вынесены судебные решения. Законные основания для блокировки «Википедии» есть, осталось сделать так, чтобы это не вызвало резкого дискомфорта у пользователей», — написал Горелкин.

С 1 марта в России начал действовать запрет на «рекламу или популяризацию обхода блокировок». Теперь Роскомнадзор имеет право блокировать не только инструкции по установке VPN, но и «призывы к использованию таких инструментов».

С начала российского военного вторжения в Украину в России были заблокированы более миллиона веб-ресурсов, включая популярные социальные сети, такие как Facebook, Instagram и Twitter.

Для обхода блокировок россияне активно обращаются к VPN-сервисам и спрос на них резко возрос. На данный момент по количеству пользователей VPN Россию опережает только Китай.