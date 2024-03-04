Явка на парламентских выборах в Иране достигла рекордно низкого уровня — всего 41% по данным иранского государственного агентства IRNA. Это минимальные значения со времен Иранской революции 1979 года. На последних парламентских выборах в 2020 году проголосовало только 42% избирателей, что считалось самым низким уровнем явки.

По состоянию на воскресенье государственные СМИ Ирана сообщили о том, что консервативные партии лидируют по итогам предварительного подсчета голосов. Эти силы и без того контролировали парламент с 2020 года. На президентских выборах в 2021 году победил консервативный кандидат Эбрахим Раиси.

Власти страны продолжают подсчет бюллетеней после пятничного голосования, на котором иранцы выбирали членов парламента и Ассамблеи экспертов — это орган, ответственный за соблюдение Конституции и выбор верховного лидера Ирана (аятоллы).

Выборы стали первыми с тех пор, как в Иране вспыхнули протесты после смерти в сентябре 2022 года Махсы Амини, 22-летней девушки, арестованной по подозрению в нарушении правил ношения хиджаба. Протесты привели к сотням жертв и масштабным столкновениям с полицией.

Реформистская ежедневная газета «Шарг» выражает озабоченность по поводу потенциального доминирования радикальных консерваторов в парламенте. В статье говорится, что консерваторы «воспользовались возможностью, созданной низким уровнем участия» иранских реформаторов: большинство умеренных и реформистских сил либо бойкотировали выборы, либо не были допущены к участию.

Газета «Этемад» сообщила, что в крупных городах Ирана явка была рекордно низкой, и отметила значительное количество «пустых бюллетеней». Опросы газеты показали, что более половины респондентов выразили безразличие к выборам, сообщает агентство AFP.

В соответствии с иранским законодательством, парламент имеет ряд функций, включая контроль за исполнительной властью и голосование по законопроектам. На практике же абсолютная власть в Иране принадлежит его верховному лидеру Али Хаменеи, а парламенту отведена роль совещательного органа.