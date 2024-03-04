«Это не первый раз, когда мы слышим подобные заявления. Мы не поддаемся подобным угрозам. Формулировки, использованные российской стороной, говорят сами за себя», — заявил представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер, отвечая на вопрос журналиста на правительственной пресс-конференции в Берлине 4 марта.

Официальный представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер также назвал слова Захаровой абсурдными.

«Абсурд очевиден», — подчеркнул политик.

Ранее Мария Захарова прокомментировала обнародование разговора немецких офицеров, в котором обсуждалась возможность атак на Крымский мост.

«Денацификация в Германии не завершена — если немцы не изменят ситуацию, последствия для ФРГ будут ужасающими», — сказала спикер МИД РФ.

На фоне скандала канцлер ФРГ Олаф Шольц в понедельник еще раз высказался против возможности поставки Киеву авиационных крылатых ракет Taurus, если для их управления потребуется помощь немецких военных.

«Нельзя передавать вооружение со значительной дальностью без обеспечения контроля над ним», — заявил Шольц.

Ранее Олаф Шольц неоднократно отвергал возможность поставок Украине ракет Taurus, несмотря на призывы его коллег из Социал-демократической партии.