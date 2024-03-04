В начале 2023 года правительство Нидерландов приняло решение о прекращении временной защиты для граждан третьих стран, которые прибыли в страну через Украину. Этим людям было предписано покинуть Нидерланды до 4 сентября 2023 года, в противном случае им грозила депортация.

Нидерландские власти утверждают, что граждане третьих стран, которые могли безопасно вернуться в свои родные страны, «злоупотребили» системой социальной защиты.

Министр по вопросам миграции Эрик ван дер Бург сослался на перегруженную систему и предложил небольшое финансовое стимулирование для добровольного отъезда.

Это заявление вызвало тревогу среди граждан третьих стран. Некоторые лица, представленные иммиграционными адвокатами, подали судебные иски, утверждая, что голландское правительство не имеет права законно отменять свое предыдущее решение о предоставлении защиты.

Благодаря юридическому вмешательству удалось добиться директивы ЕС, которая продлила легальное пребывание этих людей с 4 сентября до 4 марта. Правительство Нидерландов предоставило дополнительные 28 дней для того, чтобы люди организовали свой отъезд. Государственные льготы, такие как жилье и стипендии, будут отменены, а по истечении льготного периода люди могут быть депортированы.