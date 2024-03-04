Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против экстрадиции журналиста и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Он призвал суды Великобритании обеспечить защиту прав Ассанжа. Американские прокуроры хотят судить 52-летнего гражданина Австралии Ассанжа за обнародованные через WikiLeaks секретные военные документы и дипломатические телеграммы. В США ему грозит пожизненный срок.

«Я считаю, что было бы хорошо, если бы британские суды предоставили ему необходимую защиту, потому что его ждет судебное преследование в США, учитывая, что он выдал американские государственные секреты», — сказал Шольц.

Шольц добавил, что, по его мнению, шансы Ассанжа избежать экстрадиции возросли, «потому что представители Соединенных Штатов не смогли заверить британских судей, что возможное наказание будет в рамках, приемлемых с точки зрения Великобритании».

Американские юристы говорят, что Ассанжу, обвиняемому по 17 пунктам в шпионаже и одному пункту в неправомерном использовании компьютера, может грозить до 175 лет тюрьмы, если его признают виновным. Власти США заявляли, что срок, скорее всего, будет короче.

Сторонники Ассанжа утверждают, что он — журналист, раскрывший неправомерные действия американских военных в Ираке и Афганистане. Они утверждают, что обвинение политически мотивировано и что у него нет шансов на справедливый суд в США.

В конце февраля Высокий суд Лондона слушал двухдневные судебные споры о том, следует ли удовлетворить новую апелляцию против экстрадиции Ассанжа. Решение ожидается, по оптимистичным прогнозам, в к концу марта.

Если судьи примут решение не в пользу Ассанжа, он сможет обратиться в Европейский суд по правам человека с просьбой остановить экстрадицию. Однако сторонники Ассанжа опасаются, что его могут посадить на самолет в США еще до обращения в ЕСПЧ, так как правительство уже подписало постановление об экстрадиции.