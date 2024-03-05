ТУРЦИЯ
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«Моссад» не пройдет
Турецкие силы безопасности задержали в Стамбуле 7 человек, подозреваемых в сотрудничестве с израильским «Моссад» и продаже секретной информации. Среди задержанных - известный детектив и бывший госслужащий
«Моссад» не пройдет
В Стамбуле задержали 7 человек за работу на «Моссад» / Others
5 марта 2024 г.

Сотрудники Национального разведывательного управления (MİT) Турции и Стамбульского отдела по борьбе с терроризмом провели совместную операцию в Стамбуле, в результате которой были задержаны семь человек, подозреваемых в сотрудничестве с израильской разведывательной службой «Моссад».

Задержанные обвиняются в продаже секретной информации «Моссад», среди них оказался частный детектив. Выяснилось, что один из задержанных — Хамза Турхан Айберк, известный участник утренних телепередач и бывший госслужащий.

Расследование показало, что по предварительным указаниям Айберк за деньги передавал «Моссад» информацию о физических и юридических лицах из Ближнего Востока, находящихся в Турции. Айберк, используя свой опыт бывшего госслужащего и частного детектива, создал группу из различных лиц, в том числе государственных служащих, для выполнения заданий «Моссад».

Айберк прошел специальное обучение в Белграде в 2019 году, получив навыки для выполнения различных операций. По заданию израильской спецслужбы он использовал зашифрованные приложения для коммуникации и получал оплату в криптовалюте.

Действия Айберка включали не только сбор и передачу информации, но и проведение операций по угрозам и слежке. Он устанавливал устройства слежения на автомобили целей и передавал их местоположение «Моссад» в реальном времени, а также занимался преследованием и иногда угрожал своим целям.

Напомним, в январе в результате действий турецких сил безопасности были задержаны 34 человека по подозрению в работе на израильскую разведку «Моссад» в Турции. В феврале были задержаны еще 7 человек, подозреваемых в сотрудничестве с израильской спецслужбой.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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