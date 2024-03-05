Китай планирует увеличить оборонные расходы бюджета на 7,2% до рекордных 1,67 трлн юаней ($231 млрд) в 2024 году, сообщает Reuters со ссылкой на проект бюджета, представленного перед началом Всекитайского совета народных представителей (ВСНП).

Целевой показатель роста валового внутреннего продукта (ВВП) на 2024 год установлен на уровне 5% при целевом уровне инфляции в 3% и ожидаемом уровне безработицы около 5,5%.

В своем докладе премьер-министр Госсовета КНР Ли Цян подчеркнул неизменную позицию Китая против независимости Тайваня и иностранного вмешательства. Агентства обратили внимание, что в настоящем тексте отсутствует упоминание о «мирном воссоединении» с Тайванем, которое фигурировало в предыдущих отчетах.

С момента прихода к власти Си Цзиньпина в 2013 году оборонный бюджет Китая значительно вырос, достигнув 1,67 трлн юаней в 2024 году с 720 млрд юаней. В прошлом году оборонные расходы также были увеличены на 7,2%, достигнув 1,55 трлн юаней ($214 млрд).

Для сравнения: оборонный бюджет США на 2024 год составляет $886,3 млрд, а России — $118 млрд. Оба бюджета также являются рекордными в долларовом эквиваленте.