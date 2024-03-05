ТУРЦИЯ
1 МИН ЧТЕНИЯ
Турция доставила помощь для Газы
Гуманитарная помощь Турции для пострадавших от войны в Газе прибыла в Иорданию
Турция доставила помощь для Газы
Турция доставила помощь для Газы / Photo: AA
5 марта 2024 г.

Министерство национальной обороны Турции объявило, что военно-транспортный самолет A400M с гуманитарной помощью для жителей Газы приземлился в Иордании.

«Медицинские принадлежности, подготовленные для наших братьев и сестер в Газе, были доставлены в Иорданию самолетом типа A400M, вылетевшим с 12-й главной базы командования воздушным транспортом в Кайсери», — заявило министерство в понедельник, добавив, что Турция твердо поддерживает Палестину и обещает продолжать всестороннюю помощь палестинскому народу.

Израильские бомбардировки Газы начиная с октября 2023 года привели к гибели более 30 тыс. человек, вызвав широкомасштабные разрушения и нехватку предметов первой необходимости.

По данным ООН, израильская агрессия привела к перемещению 85 процентов населения Газы, что вызвало острую нехватку продуктов питания, чистой воды и медикаментов. Кроме того, около 60% инфраструктуры палестинского анклава считается поврежденными или разрушенными.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us