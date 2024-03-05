Министерство национальной обороны Турции объявило, что военно-транспортный самолет A400M с гуманитарной помощью для жителей Газы приземлился в Иордании.

«Медицинские принадлежности, подготовленные для наших братьев и сестер в Газе, были доставлены в Иорданию самолетом типа A400M, вылетевшим с 12-й главной базы командования воздушным транспортом в Кайсери», — заявило министерство в понедельник, добавив, что Турция твердо поддерживает Палестину и обещает продолжать всестороннюю помощь палестинскому народу.

Израильские бомбардировки Газы начиная с октября 2023 года привели к гибели более 30 тыс. человек, вызвав широкомасштабные разрушения и нехватку предметов первой необходимости.

По данным ООН, израильская агрессия привела к перемещению 85 процентов населения Газы, что вызвало острую нехватку продуктов питания, чистой воды и медикаментов. Кроме того, около 60% инфраструктуры палестинского анклава считается поврежденными или разрушенными.