По информации из дипломатических источников, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 7 марта посетит США с официальным визитом по приглашению госсекретаря США Энтони Блинкена.

Об этом визите также сообщал сам Фидан на закрытии Анталийского дипломатического форума.

В рамках 7-го заседания Стратегического механизма Турция-США, которое пройдет во время визита Фидана, стороны подробно обсудят направления сотрудничества. На повестке также глобальные и региональные события.

Ожидается, что в ходе визита в Вашингтон министр Фидан встретится также с членами Сената США и советником президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном.

В рамках визита Фидан также примет участие в деятельности аналитических центров.

Министр Фидан расскажет собеседникам своих официальных встреч в США о перспективах Турции в борьбе с террористическими организациями FETÖ и PKK/YPG.

На повестке также шаги, которые необходимо предпринять в области оборонной промышленности, продвижение процесса программы F-16, завершение соответствующих процедур в программе F-35 и просьба Турции об исключении из Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций.

Дипломатические источники подчеркнули, что ограничения в области оборонной промышленности должны быть сняты со всех стран в соответствии с решениями, принятыми на Вильнюсском саммите НАТО, добавив, что этот вопрос важен для безопасности южных границ НАТО.