Первая леди Турции Эмине Эрдоган провела встречу с министром экологии и природных ресурсов Азербайджана и председателем 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН (COP29) Мухтаром Бабаевым.

На встрече обсуждались вопросы экологического сотрудничества и поддержка Азербайджана со стороны Турции в контексте предстоящего саммита.

Эмине Эрдоган выразила готовность предоставить все доступные ресурсы и опыт для поддержки усилий по охране окружающей среды.

Во встрече также участвовали высокопоставленные официальные лица обеих стран, где обсуждались потенциальные области сотрудничества.

Бабаев подчеркнул желание укрепить экологическое партнерство и использовать опыт Турции в глобальных экологических инициативах.

Азербайджанский министр также заявил о стремлении к укреплению экологического сотрудничества со странами тюркского мира и выразил заинтересованность в использовании опыта Эмине Эрдоган в рамках ее глобальной деятельности под эгидой ООН.

После переговоров Эмине Эрдоган поделилась публикацией в соцсети X, выразив свое удовлетворение тем, что ключевой международный саммит по изменению климата проводится в Азербайджане.