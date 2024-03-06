Китайские власти весьма прохладно отнеслись к послу Украины в Пекине. Посол Украины в КНР Павел Рябикин за полгода в китайской столице смог организовать только несколько встреч, несмотря на запросы почти к 40 различным министерствам и муниципалитетам. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

В отличие от него, российский посол Игорь Моргулов, вступивший в должность в сентябре 2022 года, описал российско-китайские отношения как «‎‎очень плодотворные». По его оценке, посольство организовало 27 визитов российских чиновников в КНР на уровне федерального министра и выше, включая президента Владимир Путина.

Кроме того, китайские чиновники в массе своей игнорируют события в украинском посольстве. В частности, политики не пришли на прием в дипмиссии 22 февраля, посвященный двухлетию войны. Мероприятие посетили представители Запада, включая посла США в Китае Николаса Бернса и посла Великобритании Кэролайн Уилсон. При этом на прием прибыли менее десяти дипломатов стран Глобального Юга, что показывает тающую поддержку Украины среди незападных государств, отмечает Bloomberg.

Между тем Пекин не теряет надежду поучаствовать в урегулировании российско-украинской войны. В начале марта Китай отправил спецпредставителя КНР по евразийским делам Ли Хуэя в Россию, Польшу, Украину, ФРГ, Францию и Бельгию для поиска политического решения конфликта.

Это второй раунд шаттл-дипломатии Пекина с начала войны. В мае 2023 года Ли также направился в европейское турне и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда Ли сказал, что Китай поможет Киеву «‎в пределах своих возможностей‎».

Глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис в прошлом месяце пригласил КНР принять участие в саммите мира. Переговоры планируется провести ближе к лету.

Спикер МИД Китая Мао Нинг на брифинге на прошлой неделе отметила, что Пекин никогда не прекращал свои усилия по продвижению мира и переговоров между Украиной и Россией.