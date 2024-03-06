Митч Макконнелл, лидер республиканского меньшинства в Сенате, заявил о своей поддержке кандидатуры Трампа от Республиканской партии.

«Очевидно, что бывший президент Трамп имеет широкую поддержку избирателей для того, чтобы стать нашим кандидатом на пост президента США. Поэтому моя поддержка его кандидатуры абсолютно естественна», — отметил политик.

На своей странице в социальной сети X губернатор штата Техас Грег Эббот, который является активным сторонником Трампа, призвал республиканцев признать, что «праймериз уже по сути завершены и настало время объединиться».

Поддержку выразил и влиятельный сенатор из штата Огайо Джей Ди Вэнс.

«Я всегда знал, что Трамп победит, но мы видим настоящий триумф. У нас есть шесть месяцев, чтобы убедить избирателей, что Дональд Трамп заслуживает еще одного срока на посту президента», — написал он.

Аналогичные заявления сделали член Палаты представителей, республиканка Элиз Стефаник и председатель Республиканской партии в Огайо Алекс Триантафилу.

«Нам давно следовало объединиться вокруг Трампа. Он будет нашим кандидатом, который победит Джо Байдена в ноябре этого года», — написала Стефаник на своей странице в X.

Также рассматриваемый как потенциальный кандидат на пост вице-президента сенатор от Южной Каролины Тим Скотт заявил, что «избиратели по всей стране высказали свою позицию».

«Дональд Трамп — единственный кандидат, который объединит нашу страну после победы в ноябре», — подчеркнул Скотт.

Ранее бывший представитель США при ООН Никки Хейли покинула президентскую гонку после результатов «супервторника», когда проводились первичные выборы во многих штатах. Таким образом Дональд Трамп остался единственным возможным кандидатом от Республиканской партии.