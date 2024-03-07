Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян рассказал о стремлении Еревана к нормализации отношений с Турцией. Своими мыслями об этом он поделился в интервью агентству «Анадолу» в рамках Анталийского дипломатического форума 2024 (1–3 марта).

«Как Республика Армения мы искренне желаем, чтобы государственные границы были открыты как можно скорее. Мы хотим установления дипломатических отношений и увеличения контактов между людьми и культурами», — рассказал Мирзоян.

Армянский дипломат поделился впечатлениями о форуме, назвав его «очень впечатляющим» и отметил, что принимает участие в этом мероприятии во второй раз. Он также отметил, что в прошлом году форум не проводился из-за землетрясений в Кахраманмараше, отметив, что после землетрясения он приехал в Турцию и посетил пострадавшие от катастрофы районы и Анкару.

В рамках усилий по нормализации отношений с Турцией Мирзоян упомянул о назначении специальных представителей для встреч и переговоров. «Существует постоянный контакт, и это создает положительную динамику», — отметил он, ссылаясь на диалог между президентом Турции и премьер-министром Армении.

Мирзоян также сообщил о достигнутом соглашении по открытию сухопутной границы между Турцией и Арменией для граждан третьих стран и лиц с дипломатическими паспортами. Он упомянул планы по реставрации исторического Анийского моста и строительству инфраструктуры в приграничных районах.

Говоря о мирных переговорах с Азербайджаном, Мирзоян выразил готовность «продолжать этот процесс для укрепления стабильности и мира на Кавказе». Он констатировал наличие разногласий между странами, особенно в вопросах делимитации и демаркации границ, а также региональных транспортных связей, подчеркнув при этом необходимость соблюдения принципов равенства и взаимности.

Мирзоян заявил, что стороны подтвердили взаимное признание территориальной целостности и высказались за то, чтобы процесс делимитации и демаркации границ проходил в рамках Алматинской декларации 1991 года.

Отметив, что никто не имеет права проводить новые границы, Мирзоян сообщил, что Ереван настаивает на включении этой декларации в проект мирного договора, но пока не получил положительного ответа от Азербайджана по этому вопросу.

Мирзоян также заявил, что они заинтересованы в открытии транспортных и коммуникационных путей в регионе: «В первую очередь открытие этих региональных транспортных связей очень важно для нас и принесет нам экономические выгоды».

Министр Армении выразил мнение, что предложенный Ереваном проект «Перекресток мира» будет иметь важное экономическое значение и станет гарантом постоянного мира в регионе. Ответ Мирзояна на вопрос о преимуществах мира между Арменией и Азербайджаном был однозначен: «Преимущества, которые принесет мир, очевидны. Это не подлежит обсуждению».

Он подчеркнул, что народы обеих стран заслуживают мира и что существует реальная возможность для его достижения.