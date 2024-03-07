Союзники Украины почти собрали необходимое финансирование для покупки 800 тыс. артиллерийских снарядов за пределами ЕС через инициативу под руководством Чехии. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителей чешского правительства.

Президент Чехии Петр Павел в начале февраля на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Прага нашла возможность поддержать Украину. Чешское руководство предложило закупить 500 тыс. 155-мм снарядов стандарта НАТО и 300 тыс. 122-мм снарядов за пределами Европы, у третьих стран. Вооруженные силы Украины (ВСУ) остро нуждаются именно в боеприпасах, чешская схема позволит Киеву получить снаряды в течение нескольких недель, отметил Павел.

Союзники Украины, среди которых Канада, Бельгия, Нидерланды и Дания, поддержали инициативу Чехии и согласились выделить финансирование. Германия и Латвия присоединились чуть позже и публично объявили о своем участии 6 марта. Пресс-секретарь канцлера Олафа Шольца Штеффен Хебестрайт заявил, что ФРГ готова передать на закупку вооружений у третьих стран несколько сотен миллионов евро, при этом он не стал уточнять, о какой именно сумме идет речь.

Теперь союзники под руководством Чехии должны закупить необходимые боеприпасы и передать их Украине. Поставка займет несколько недель, до начала апреля, отмечает Bloomberg. Но подчеркивает: «‎Точное время доставки будет зависеть от контрактных и графиков поставок и может сдвигаться»‎.

Инициатива Чехии возникла на фоне проблем с финансированием Украины: Конгресс США до сих пор не одобрил законопроект о поддержке Киева. Ранее президент США и Сенат поддержали выделение Украине свыше $60 млрд. Однако республиканцы выступают против этого проекта, мотивируя это тем, что США следует сосредоточиться на собственных проблемах, в частности, на охране границы с Мексикой и борьбе с нелегальной миграцией.

Президент Владимир Зеленский 6 марта на совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Одессе заявил, что есть «‎‎положительный прогресс по поводу чешской инициативы».