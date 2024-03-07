Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был назначен послом Украины в Великобритании. Об этом говорится в сообщении МИД Украины. Президент страны Владимир Зеленский утвердил кандидатуру Залужного, а Киев направил Лондону запрос на агреман.

Залужный занимал пост главнокомандующего Вооруженных сил Украины с 2021 года и покинул его 8 февраля 2024 года. Отставке предшествовали дискуссии о его возможном отстранении. Отставку Залужного Зеленский сопроводил словами благодарности за два года защиты Украины, а пост главкома ВСУ занял Александр Сырский, бывший командующий Сухопутными войсками.

Стоит отметить, что предшественником Залужного на посту посла в Лондоне был Вадим Пристайко. Пристайко был уволен после своих комментариев к словам президента Зеленского.

В июле 2023 года президент Украины раскритиковал западных союзников из-за отсутствия четких временных рамок для вступления Киева в НАТО.

В ответ на это министр обороны Великобритании Бен Уоллес обратился к Украине с призывом быть благодарным западным странам за поставки оружия. «Знаете, мы не Amazon». Я сказал им [Киеву] это в прошлом году, когда проехал 11 часов для того, чтобы получить список [вооружений]», — заявил теперь уже экс-министр обороны Великобритании.

На это Зеленский отреагировал готовностью благодарить Лондон за помощь каждое утро. Тогда Пристайко охарактеризовал высказывания Зеленского как «нездоровый сарказм».