В ходе встречи в Вашингтоне министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудили необходимость немедленного объявления о прекращении огня в Газе и увеличения гуманитарной помощи осажденному эксклаву. Обе стороны подчеркнули важность усиления гуманитарной поддержки и рассмотрели текущий прогресс в переговорах.

На встрече была подчеркнута необходимость разрешения конфликта в Украине с сохранением территориальной и политической целостности страны. Также была выражена озабоченность затянувшимся характером военных действий.

В ходе обсуждения особое внимание было уделено проблеме противодействия терроризму в Сирии. Турция заявила о своей твердой решимости в борьбе с террористическими формированиями и призвала США к сотрудничеству в союзническом духе, что включает прекращение поддержки ответвлений PKK.

Также в ходе переговоров была подчеркнута важность поддержания политической стабильности в Ираке и продолжения борьбы с террористическими элементами на его территории.

Фидан и Салливан также коснулись процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, отметив, что успехи в мирном процессе будут способствовать общему благосостоянию и стабильности на Кавказе.